شكرا لقرائتكم فيورنتينا يفتتح الدوري الإيطالي بفوز على تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق فيورنتينا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه تورينو 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة الأولى.
ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لجايتانو كاستروفيلي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78.
وسجل كريستيانو بيراغي هدفا لفيورنتينا في الدقيقة 47، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا يفتتح الدوري الإيطالي بفوز على تورينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.