شكرا لقرائتكم فيورنتينا يفتتح الدوري الإيطالي بفوز على تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق فيورنتينا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه تورينو 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة الأولى.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لجايتانو كاستروفيلي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78.

وسجل كريستيانو بيراغي هدفا لفيورنتينا في الدقيقة 47، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).