شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 24 ساعة عقب التعادل السلبي مع مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري وإنتهى بالتعادل السلبي وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية ، وكان الفريق قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم 42 قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.
وشدد رينيه فايلر أن الفريق لم يحقق في الجزء الثاني من الموسم لم يحقق المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا بالإضافة الى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدوري الممتاز وهذا أمر طبيعي خاصة وأنه راض عن أداء اللاعبين في الدوري خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلي التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
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