شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يرد على احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالدوري بـ "قلب ونسر الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق.

وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

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مؤمن زكريا

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.