شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: مباريات الدوري المقبلة إعداد لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الدوري المصري انتهى بالنسبة للاعبين بعد تحقيق اللقب للمرة 42 ، وقال محمد الشناوي خلال تصريحات لقناة الأهلي أن المباريات المقبلة ستكون خير اعداد للاعبين لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال ، مُضيفاً أن اللاعبين رجالة وعلى قدر المسئولية وعازمون على الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

تعادل الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.