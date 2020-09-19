شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: مباريات الدوري المقبلة إعداد لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الدوري المصري انتهى بالنسبة للاعبين بعد تحقيق اللقب للمرة 42 ، وقال محمد الشناوي خلال تصريحات لقناة الأهلي أن المباريات المقبلة ستكون خير اعداد للاعبين لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال ، مُضيفاً أن اللاعبين رجالة وعلى قدر المسئولية وعازمون على الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
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