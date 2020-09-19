شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب صلاح محسن بالتركيز واستغلال الفرص أمام مرمى المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد سامى المدير الفني لسموحة جلسة خاصة مع صلاح محسن مهاجم الفريق المعار من الأهلى حتى نهاية الموسم وطالبه بالتركيز مع الموج الأزرق في المباريات المتبقية بالدورى واستثمار كافة الفرص التي تتاح له أمام مرمى الخصوم حتى يتثنى له العودة من جديد لصفوف المنتخب الوطنى مؤكدا له أنه من أفضل المهاجمين المصريين بالدورى المصرى بصحبة زميله بالفريق حسام حسن .

كان أحمد سامى قد نجح في عودة الفريق السكندرى لطريق الإنتصارات بعد الفوز الأخير خارج ملعبه على الجونة بهدفين مقابل هدف ، والتعادل في المباراة الأولى له مع الفريق أمام الزمالك بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم بعدما نجح أبناء فرج عامر في تحويل خسارتهم بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم في أخر خمس دقائق بعد التغييرات التي أجراها المدير الفني .

وأضاف أحمد سامى لصلاح محسن أنه يثق كثيرا في إمكانياته وسيعتمد عليه في المباريات المتبقية للفريق بصحبة حسام حسن وعليه استغلال كافة الكرات وإحرازها أهداف لأن ذلك سيقربه من الإنضمام أيضا للقائمة النهائية للمنتخب الاولمبى الذى يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 15 والخسارة فى 5 ، أحرز لاعبوه 35 هدفا ، بينما منى مرماه بـ31 هدفا .