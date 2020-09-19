شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 19 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والاحداث الهامة في مقدمتها ملف المدير الفني الجديد للزمالك والذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة لتعويض رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتعاقد مع التعاون السعودي.

اجتماعات الزمالك مستمرة لحسم هوية المدرب الجديد لخلافة كارتيرون

يعقد مسئولو نادى الزمالك، اجتماعات مستمرة من أجل حسم هوية المدرب الجديد للفريق الأبيض، حيث يأتى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق على رأس المرشحين، حال التوصل لاتفاقا معه، لتولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودى، حيث يعد المقابل المالى بمثابة الفيصل فى استقدام الزمالك لفيريرا الذى تؤكد بعض المصادر المطلعة بالنادى إلى وجود مبالغة فى متطلباته المالية.

فرجانى ساسى يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة طنطا

شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم في ملعب النادي استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث كان يعاني اللاعب من كدمة في الظهر ويؤدي برنامج تاهيلي منذ مباراة طلائع الجيش في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وقام ساسي بالجرى حول الملعب قبل ان يؤدي بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفني والطبي للفريق.

جروس يبتعد عن حسابات الزمالك فى ساعات حسم المدرب الجديد

ابتعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للزمالك، عن حسابات العودة إلى قيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية، وذلك بعد اعتذاره عن قبول المهمة بعد عرضه من قبل وكيله على إدارة الزمالك، حيث جاء عرض وكيله بأن تقوم إدارة النادى الأبيض بسداد المستحقات المتأخرة له على أن يقوم بإقناعه بقبول المهمة فى الفترة القادمة.

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مشادة قوية بين لاعبي الزمالك ومدافع أسوان بسبب الوقوف على الكرة.. فيديو

نشبت مشادة بين عدد من لاعبي الزمالك ومحمد جابر لاعب أسوان خلال مباراة الفريقين بالأمس، بعد وقوف الأخير على الكرة، فى محاولة لاستفزاز لاعبي الفريق الأبيض. وفى نهاية الأمر طلبت دكة الزمالك تدخل الحكم لإنذار اللاعب بسبب هذه الواقعة التى يعتبرونها استفزازا لمشاعرهم.

الزمالك يحتفل بذكرى التتويج بكأس السوبر الثانية على حساب المقاولون

احتفل نادى الزمالك بمرور 18 عاما على التتويج بلقب كأس السوبر المصرى التى أقيمت 18 سبتمبر عام 2002، للمرة الثانية فى تاريخ القلعة البيضاء، ونشرت حسابات النادى على فيسبوك وإنستجرام صورة للحظة التتويج بالبطولة صحبتها بتعليق: "يوافق اليوم ذكرى فوز الزمالك عام 2002 ببطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالى".

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام طنطا

استقر طارق يحيي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك علي الدفع بالتشكيل الأساسي ولاعبي الخبرة في مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 في الدورى، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن طارق يحيى سيدفع باللاعبين الأساسيين في مباراة طنطا وفي مقدمتهم حازم امام في الجبهة اليمني ومحمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد اوناجم عقب انتهاء إيقافه حيث غاب المغربي اوناجم عن مباراة اسوان الماضية بسبب حصوله علي 3 إنذارات، ويوسف أوباما الذي استبعده طارق يحيي من مباراة اسوان بسبب عدم اكتمال شفاءه.

الزمالك ينتظر الرد النهائي من فيريرا الليلة

ينتظر مسئولو نادى الزمالك الرد النهائي من البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والسد القطري بشان توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي عقب فسخ تعاقده مع الزمالك وسداد الشرط الجزائى،واتفق مسئولو الزمالك علي كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد ،ويتبقي فقط الحصول علي الموافقة النهائية وارسال توقيعه علي العقد عبر البريد الالكتروني خلال الساعات المقبلة علي ان يكون الإعلان مساء اليوم في حالة ارسال التوقيع رسميا من فيريرا.