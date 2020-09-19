شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم في ملعب النادي استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث كان يعاني اللاعب من كدمة في الظهر ويؤدي برنامج تاهيلي منذ مباراة طلائع الجيش في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وقام ساسي بالجرى حول الملعب قبل ان يؤدي بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفني والطبي للفريق.

من ناحية أخري ينتظر مسئولو نادى الزمالك الرد النهائي من البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والسد القطري بشان توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي عقب فسخ تعاقده مع الزمالك وسداد الشرط الجزائى.

واتفق مسئولو الزمالك علي كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد ،ويتبقي فقط الحصول علي الموافقة النهائية وارسال توقيعه علي العقد عبر البريد الالكتروني خلال الساعات المقبلة علي ان يكون الإعلان مساء اليوم في حالة ارسال التوقيع رسميا من فيريرا.

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فيما استقر طارق يحيي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك علي الدفع بالتشكيل الأساسي ولاعبي الخبرة في مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 في الدورى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان طارق يحيى سيدفع باللاعبين الأساسيين في مباراة طنطا وفي مقدمتهم حازم امام في الجبهة اليمني ومحمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد اوناجم عقب انتهاء إيقافه حيث غاب المغربي اوناجم عن مباراة اسوان الماضية بسبب حصوله علي 3 إنذارات، ويوسف أوباما الذي استبعده طارق يحيي من مباراة اسوان بسبب عدم اكتمال شفاءه.