شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات الزمالك مستمرة لحسم هوية المدرب الجديد لخلافة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو نادى الزمالك، اجتماعات مستمرة من أجل حسم هوية المدرب الجديد للفريق الأبيض، حيث يأتى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق على رأس المرشحين، حال التوصل لاتفاقا معه، لتولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودى، حيث يعد المقابل المالى بمثابة الفيصل فى استقدام الزمالك لفيريرا الذى تؤكد بعض المصادر المطلعة بالنادى إلى وجود مبالغة فى متطلباته المالية.

وكشف مصدر بقلعة ميت عقبة، إنه يوجد اجتماع لإدارة الزمالك كان محدد له منذ نحو ساعتين بحضور فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية بالنادى، من أجل حسم هوية المدير الفنى الجديد حيث يتم انتظار رد فيريرا النهائى، حول مختلف الأمور الخاصة باستعادته لقيادة الفريق مرة أخرى فى ولاية ثانية لاختيار البديل حال تعثر استقدامه.

ابتعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للزمالك، عن حسابات العودة إلى قيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية، وذلك بعد اعتذاره عن قبول المهمة بعد عرضه من قبل وكيله على إدارة الزمالك، حيث جاء عرض وكيله بأن تقوم إدارة النادى الأبيض بسداد المستحقات المتأخرة له على أن يقوم بإقناعه بقبول المهمة فى الفترة القادمة.

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ولم يستطع وكيل جروس إقناعه بالعودة إلى قيادة الزمالك، رغم ترحيب إدارة القلعة البيضاء بكافة المتطلبات الخاصة بالمدرب السويسرى، ليبتعد بذلك المدرب السويسرى جروس عن حسابات العودة إلى قلعة ميت عقبة، بعد تعثر عودته مرة أخرى إلى قلعة ميت عقبة، وذلك بعد المفاوضات التى بدأها وكيله مع إدارة الزمالك منذ نحو أيام.

وقال وكيل المدرب السويسرى لإدارة الزمالك، إن جروس يحتاج إلى جراحة فى عينة اليسرى، لذا لن يستطيع قيادة الفريق خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اسم المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تأكيدات المستشار مرتضى منصور، أن المدرب الجديد سيتم إعلانه لجماهير القلعة البيضاء في مستهل الأسبوع الجارى، وذلك من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون لتعاقده مع الزمالك من أجل قيادة التعاون السعودي والذى وصفه المستشار مرتضى منصور في كلمته الأخيرة مع أعضاء الجمعية العمومية بأنه خائن وعليه أن يسدد الشرط الجزائي للقلعة البيضاء حيث توعد منصور، المدرب الفرنسي، بمقاضاته حال عدم التزامه بكافة بنود تعاقده الذى قام بفسخه من طرف واحد مع القلعة البيضاء، حيث حرص مجلس الزمالك على مناقشة المفاضلة بين المرشحين والتي قامت بها اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد للفريق وذلك من أجل إعلان عن هويته بشكل رسمي في الساعات المقبلة ويعد فيريرا من أبرز المرشحين لقيادة الفارس الأبيض.

فيما حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على تكليف الجهاز الإدارى للفريق بتجهيز فيديوهات خاصة لكل مباريات الفريق خلال المرحلة الماضية، من أجل منحها للجهاز الفنى الجديد المقرر تشكيله لقيادة الفريق، خلال الساعات المقبلة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتجهيز الفريق بأفضل صورة لمواجهتى الرجاء المغربى، المقرر لهما يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، فى دور نصف النهائى من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك إلى جانب الإحصائيات المختلفة الخاصة باللاعبين وتقرير من الجهاز الطبي مفصل حول حالة جميع اللاعبين سواء على الجانب الطبى أو القياسات البدنية الخاصة بهما وتفاصيل البرامج الخاصة الموضوعة للاعبين.