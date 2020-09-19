مدرب المقاصة: حلول الأهلي كانت ضعيفة.. وأهدرنا 3 نقاط سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن فريقه كان الأقرب للفوز أمام الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالجولة الـ 28 بدوري we المصري.

وقال إبراهيم في تصريحات اذاعية بعد المباراة:" قبل اللقاء كنا نعلم طريق اللعب لمواجهة الأهلي، وأضعنا فوزا سهلا بسبب عدم التركيز من بعض اللاعبين".

وأضاف، أن المقاصة اهدر العديد من الفرص في مواجهة الأهلي وكان أقرب للفوز والخروج بنقاط المباراة الثلاث.

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وأوضح، أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين في خط الهجوم وحاول اللعب عن طريق الكرات العرضية، لكن في المقابل خاض المقاصة بهدف الفوز.

وأشار إلى أن الأهلي كان يمكنه التسجيل وحلولهم كانت ضعيفه من منطقة العمق لذلك لجأ للاعتماد على الكرات العرضية لفك تكتل دفاع المقاصة.

وأتم:" موقف مصر المقاصة كان مقلق وهدفنا المنافسة على مركز متقدم، واصبحنا ثاني فريق يحقق نقاط في الدور الثاني بعد الأهلي، وأمامنا فرصة للوصول لمكانة أفضل مع نهاية المسابقة.