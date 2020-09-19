برشلونة يُتوج بكأس خوان جامبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز برشلونة على إلتشي بهدف نظيف على ملعب "كامب نو" ليُتوج ببطولة خوان جامبر الودية مساء اليوم السبت.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في الفوز إلى الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الثانية من صناعة الظهير الأيسر خوردي ألبا.

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وبات هذا اللقب هو الـ43 لبرشلونة بكأس خوان جامبر.

وشهدت المباراة استمرار استبعاد المدرب رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، كما غاب النجم الشباب ريكي بويج بعدما تم إبلاغه بالبحث عن ناد آخر.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال يوم 27 سبتمبر المقبل على ملعب "كامب نو"، في افتتاح مباريات الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة.