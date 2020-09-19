بالصور.. رمضان صبحي يخوض مرانه الأول مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ولاعب بيراميدز الجديد، مساء اليوم السبت، أول مران له بقميص النادي اليوم، السبت، بالملعب الفرعي للدفاع الجوي.

وتدرب رمصان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في مران اليوم، بعدما أعلن النادي تعاقده مع قائد منتخب مصر الأولمبي لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم الجديد.

ويحاول صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذي من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود، الإثنين المقبل، بالجولة الـ 28 بالدوري.