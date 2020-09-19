ممر شرفي من المقاصة للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قام لاعبو مصر المقاصة بإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي قبل مباراة الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت.

واصطف لاعبو المقاصة قبل انطلاق المباراة بملعب استاد القاهرة، وقاموا بتحية نجوم الأهلي بعد التتويج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم 2019-2020.

وتقام المباراة بعدما حسم الأهلي لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، على أثر خسارة أقرب ملاحقيه الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف ليلة أمس الجمعة.

ويتبقى للأهلي خوض ست مباريات أخرى في الدوري بعد مواجهة المقاصة، حيث سيلتقي أمام نادي مصر، طنطا، طلائع الجيش، المقاولون، إنبي وبيراميدز.