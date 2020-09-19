رئيس برشلونة يتحدث عن حملة سحب الثقة.. وشرط ضم صفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كسر جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، حاجز الصمت ليرد على حملة سحب الثقة من مجلسه مما قد يؤدي إلى إبعاده عن منصبه في غضون أسابيع قليلة، موضحا مصير لويس سواريز وريكي بويج مع الفريق.

وكان برشلونة أعلن نجاح إجراءات حملة سحب الثقة من مجلس بارتوميو، بعد انتهاء حملة التحقق من صحة توقيعات أعضاء النادي، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 10 ألفًا و687 صوتًا.

حملة سحب الثقة

قال بارتوميو، في تصريحات صحفية لـBarça TV وTV3 قبل مباراة برشلونة وإلتشي في كأس جوهان جامبر: "كان عدد التوقيعات مرتفع وفاجأنا، برشلونة ناد ديمقراطي وأمامنا 10 أيام للتحقق من صحة التوقيعات".

وأضاف: "المجلس مندهش من عدد التوقيعات، لكننا نحترم ديمقراطية وأنظمة النادي، إنها عملية أقصى قدر من الشفافية، لكننا سنواصل العمل لأن هذا لا يتوقف، لا يزال لدينا بعض أيام وسنمضي قدمًا".

وأكمل: "نحن في عملية عادية من التصويت بحجب الثقة، هناك 10 أيام لتشكيل طاولة التصويت و10 أيام أخرى للتحقق، سيعمل المجلس كالمعتاد".

وواصل: "ينتهي سوق الانتقالات يوم 5 أكتوبر المقبل، ولا يزال لدينا بعض التحركات للقيام بها، نحن تريد تكوين فريق تنافسي".

وأتم: "في الوقت الحالي لا أحد يريد الاستقالة، النادي لا يتوقف ولدينا الكثير من العمل للقيام به، نريد مواصلة العمل وسننتظر العملية".

بقاء ميسي

قال بارتوميو عن بقاء ميسي بعد طلب رحيله: "كرئيس لن أدخل في أي نزاع مع ميسي. إنه يتحدث على أرض الملعب كما رأينا".

وأضاف: "إنها قضية متوقفة. لم أستطع السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مثل أي شخص في الجهاز الفني".

ورفض بارتوميو الكشف عن كواليس بقاء ميسي قائلا: "يجب أن تُناقش الأمور في البيت، يجب أن ندعم الفريق واللاعبين، يجب أن نهنئ أنفسنا أن ميسي مازال معنا".

وأكمل: "ميسي متحمس للعب مع كومان، المهم أنه يلعب في برشلونة في المنزل، نريده أن يعتزل في النادي ويقوم المدير الفني الجديد بمشروع مع ميسي".

صفقتا ديباي ولاوتارو

تحدث بارتوميو عن إمكانية التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي بناء على رغبة كومان قائلا: "المال ليس مشكلة مع ليون. برشلونة لديه موارد كافية".

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وأضاف: "قبل ضم لاعبين جدد، يتعين على اللاعبين الآخرين المغادرة، هناك لاعبين في أذهاننا سيرحلون عن برشلونة، وهناك صفقات أخرى قادمة".

وانتقل بارتوميو للحديث عن إمكانية ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي قائلا: "لن أقول أسماء محددة لكن برشلونة مثل العديد من الأندية لديه دخل أقل".

وأوضح: "نعاني من نقص في الموارد المهمة وعلينا التكيف، يجب تقليل الرواتب والامتثال للعب النظيف، لا توجد مساحة في الوقت الحالي لضم لاعبين جدد إذا لم يرحل آخرون".

مصير سواريز وبويج

تحدث بارتوميو عن مصير المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مع برشلونة قائلا: "سواريز لايزال لاعبا في برشلونة وأحد أهم اللاعبين في هذا النادي".

ورفض رئيس برشلونة الحديث عن إمكانية رحيل سواريز بعدما أبلغ كومان اللاعب بأنه خارج خططه هذا الموسم قائلا: "لديه عقد ساري المفعول".

وانتقل بارتوميو للحديث عن احتمالية رحيل اللاعب الشاب ريكي بويج بعدما حثه كومان بالبحث عن ناد آخر قائلا: "كومان سيبقى هنا لسنوات عديدة. أتمنى له الكثير من النجاحات".

وأكمل: "كومان جاء إلى برشلونة وأردناه لفترة طويلة، إنه رمز لبرشلونة، سيشرح كومان موقفه من ريكي بويج اليوم، أعتقد أن ما نُشر في وسائل الإعلام كان مبالغا فيه بعض الشيء".

وأوضح: "هناك فريق كبير ومن المهم أن يكون منافسًا، سيختار كومان الأنسب من اللاعبين، وهناك ثقة تامة لدى مجلس الإدارة في كومان وخططه للموسم الجديد، وسيتم تقبل قراراته".

قضية سيتين

تحدث بارتوميو عن القضية المرفوعة من جانب كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة، للحصول على أربعة ملايين يورو بعدما امتنع النادي عن تقديم أي تسوية وإبلاغه بإقالته قبل أيام.

وقال بارتوميو: "تم إخبار سيتين عندما جاء موعد إقالته، تم التفاوض على رحيله من النادي بشكل ودي ولم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي".

وأضاف: "الآن سيتم البت في الأمر في المحكمة والقاضي سيقرر، لا أريد التحدث عن سيتين بل عن المشروع الجديد في المستقبل وما هو قادم، يجب أن نكون متحمسون للموسم الجديد".

وأتم قائلا: "دعونا نركز على الحاضر والمستقبل، مع الوافدين الجدد مثل بيانيتش وترينكاو وبيدري، دون التحدث عن الماضي".