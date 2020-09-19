الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام المقاصة بعد حسم لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي ومصر المقاصة، مساء اليوم السبت، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري.

وقبل مواجهة الليلة، حسم الأهلي لقب الدوري بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الأهلي إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 37 بالتساوي مع الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس.

ويدخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: جونيور أجايى، محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادج



في الدقيقة 12 سجل عمرو السولية الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة من أفشة داخل منطقة جزاء المقاصة ليحاول مدافع المقاصة تشتيت الكرة لتصطدم بقدم السولية، لكن الحكم ألغى الهدف.

Advertisements

وقرر الحكم محمد الحنفي احتساب خطأ ضد عمرو السولية في الدقيقة 15 بعد التدخل مع حارس المرمى، ليتم حرمان محمد مجدي "أفشة" من متابعته على اللعبة التي سكنت الشباك.

وحصل عمرو مرعي على الكرة خلف خط الدفاع في الدقيقة 25 وحاول اللعب بالعرض تجاه عمق منطقة الجزاء لكن محمد الشناوي أمسك بالكرة.

ومع حلول الدقيقة 29، تخطى اللاعب فوافي حارس الأهلي محمد الشناوي لكنه كان في موقف تسلل، ورفع الحكم المساعد رايته، وأكد على القرار حكم الفيديو المساعد.

وكاد يسجل الأهلي هدفا في الدقيقة 60، لكن أجايي أهدر فرصة التسجيل، بعد هجمة منظمة بداية من عمرو السولية الذي لعب بينية إلى أفشة ليلعب الكرة بالعرض للنيجيري على حدود منطقة الجزاء ليطيح بها أعلى العارضة.

وحاول اللاعب عمرو مرعي استخدام سلاح التصويب في الدقيقة 42 بعدما تفوق على أيمن أشرف، لكن كرته تحولت إلى ضربة ركنية بعدما وضع ياسر إبراهيم قدمه أمام الكرة.

وفي الدقيقة 55 أجرى المدرب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تبديلًا ثنائيًا بدخول وليد سليمان وأليو ديانج بدلاً من مجدي أفشة وحمدي فتحي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب محمد دبش، بعدما اعترض لاعب الأهلي وحرمه من الانفراد بحارس المرمى لتسجيل هدف محقق.

وواصل فريق المقاصة إهدار الأهداف السهلة ففي الدقيقة 64 وصلت تمريرة سحرية خلف المدافعين لعمرو مرعي لكنه سدد الكرة بقدمه اليسري بجوار القائم.

وفي الدقيقة 67 دخل الثنائي أحمد الشيخ ومروان محسن بدلا من بادجي وأجايي، لتنشيط الشق الهجومي لفريق الأهلي.