إيهاب جلال : " الممر الشرفي فكرة لازم نطبق مع كل الأندية"

هنأ إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة، النادي الأهلي بعد تتويجه رسمياً ببطولة الدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه. وتعادل مصر المقاصة مع الأهلي سلبيا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدروي المصري. وقال جلال خلال تصريحات عقب المباراة " قدمنا أداء جيد جدا وضيعنا حوالي٤ فرص الشوط الثاني، وكان أداء جيد رغم الطرد". وأضاف " غير راضي عن التعادل كنا نقدر نكسب الجميع قدم مباراة كبيرة وتستحق ال٣ نقط وقدرنا Advertisements نتعامل مع الطرد بشكل كويس". نتعامل مع الطرد بشكل كويس". وأضاف " الممر الشرفي فكرة لازم تطبق مع كل الأندية، لأن الرياضة ترفع الأخلاق". وتابع :" فكرة محمد عبدالسلام وهويدي في عروض للاعبين لكن دائما حديثنا للاعيبة الفيصل هو المستوى في الملعب". وأتم "اللاعيبة اعتمد على التحليل الرقمي لكن الأهم كيفية قراءة الأرقام واستغلالها بشكل جيد".

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