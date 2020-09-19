آرسنال يتعادل مع وست هام 1/1 في الشوط الأول

انهى فريق ارسنال الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه وست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي تقدم آرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب الكسندر لاكازيت ، وتعادل ميشيل أنطونيو للضيوف في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله . عن طريق اللاعب الكسندر لاكازيت ، وتعادل ميشيل أنطونيو للضيوف في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله . وتشهد المباراة تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء .

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