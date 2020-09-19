الأهلي يتعادل سلبيا مع المقاصة في ليلة التتويج

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الأهلي أمام ضيفه مصر المقاصة و التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول سريعا وحماسيا من الفريقين وبادر الأهل بالهجوم وألغى حكم الفار هدفا لأصحاب الأرض ، في حين حاول الضيوف مجاراة الأهلي في اللعب

ووصلوا إلى مرمى الشنوي وسجلوا هدفا أبيض الغاه الحكم لوجود تسلل ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وفي الشوط الثاني هدأ رتم الاداء وواصل الفريقين تبادل السيطرة علي مجريات اللعب دون هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف .

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بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده 74 نقطة ينفرد بها بصدارة جدول الدوري بعدما حسم اللقب رسميا ، في حين وصل رصيد المقاصة إلى 37 نقطة في المركز الخامس .

وحرص لاعبو مصر المقاصة على ارتداء قمصان لدعم مؤمن زكريا مهاجم الأهلي الذي يمر بمحنة صحية قبل انطلاق المباراة وأقاموا ممراً شرفياً للأهلي قبل انطلاق لقاء الفريقين مساء اليوم السبت بالجولة 28 للدوري.

وأهدى المقاصة باقة ورد لمحمد الشناوي حارس وقائد الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.