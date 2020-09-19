بروسيا دورتموند يهزم مونشجلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني

حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا كبيراعلى نظيره بروسيا مونشجلادباخ بثلاثة أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني.
سجل ثلاثية بروسيا دورتموند طل من جيوفاني ريتا في الدقيقة 34، واضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء قبل أن يعاود التسجيل بالهدف الثاني له والثالثلفريقة في الدقيقة 77 .
بهذه النتيجة رفع فريق بروسيا دورتموند رصيده إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني ، في حين يحتل مونشجلادباخ المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط .
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