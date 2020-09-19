برشلونة بطلا لكأس جوان جامبر للمرة 43 في تاريخه

فاز فريق برشلونة بلقب كأس جوان جامبر للمرة 43 في تاريخه بعد فوزه على ضيفه إلتشي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقينعلى ملعب كامب نو .
سجل هدف المباراة الوحيد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية بعدتمريرة سحرية من جوردي ألبا.
وشهدت المباراة مشاركة النجم البوسني ميراليم بيانيتش لأول مرة مع برشلونة، بعد إنتقاله إليه من نادي يوفنتوس الإيطالي حيث شارك في الشوط الثاني من المباراة .
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