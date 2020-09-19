لماذا غاب سيد عبد الحفيظ عن مباراة الأهلي والمقاصة؟

غاب سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، عن مباراة فريقه ضد مصر المقاصة مساء اليوم السبت بالجولة الثامنة والعشرين ببطولة

الدوري الممتاز.

وتواجد عبد الحفيظ في مدرجات ستاد القاهرة برفقة أحد الإداريين منفرداً ولم يجلس على مقاعد بدلاء

الأهلي.

وجاء غياب مدير الكرة لحصوله على إنذار في لقاء الاتحاد السكندري بالجولة الماضية بالدوري.

وتكرر حصول عبد الحفيظ على الإنذار للاعتراض وهو ما جعله يبتعد عن مقاعد بدلاء الفريق الأحمر اليوم السبت.