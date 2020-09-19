الأهلي يتعادل مع المقاصة سلبيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه مصر المقاصة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط سريعا وحماسيا من الفريقين

وبادر الأهل بالهجوم وألغى حكم الفار هدفا لأصحاب الأرض ، في حين حاول الضيوف مجاراة الأهلي في اللعب ووصلوا إلى مرمى الشنوي وسجلوا هدفا أبيض الغاه الحكم لوجود تسلل ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وحرص لاعبو مصر المقاصة على ارتداء قمصان لدعم مؤمن زكريا مهاجم الأهلي الذي يمر بمحنة صحية قبل انطلاق المباراة وأقاموا ممراً شرفياً للأهلي قبل انطلاق لقاء الفريقين مساء اليوم السبت بالجولة 28 للدوري.

وأهدى المقاصة باقة ورد لمحمد الشناوي حارس وقائد الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.