مشاهدة مباراة ارسنال ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم السبت بتاريخ 19-09-2020 الدوري الانجليزي

أصدر نادي آرسنال الإنجليزي، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله أنه سيفتقد خدمات 6 من لاعبيه، في مباراة الغد أمام فولهام بالبريميرليج.
آرسنال يستقبل وست هام يونايتد، مساء السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال آرسنال في بيانه: "ديفيد لويز تعافى من إصابة في الرقبة التي كان يُعاني منها،وعاد للتدريبات بشكل طبيعي، فيما تعرض إيميل سميث رووي لإصابة في كتفه الأيمن خلال التدريبات ويهدف بحلول نهاية الأسبوعين المقبلين العودة من جديد".
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تجدون هنا ( مشاهدة مباراة ارسنال و وست هام يونايتد بث مباشر )
وأضاف: "سوكراتيس لا يزال يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى، من المرجح أنّ يعود للتدريبات خلال الأسبوع المقبل".
وأكمل البيان: "سوف يستمر غياب كالوم تشامبرز لعدم تعافيه من إصابة الرباط الصليبي ونأمل أنّ يعود للتدريبات في أكتوبر القادم".
وأتم: "بابلو ماري الذي لديه إصابة في الكاحل الأيسر وقد يعود للتدريبات في نهاية سبتمبر، وجابييرل ماريتنيلي يُعاني من إصابة في الركبة اليسرى؛ بينما يُعاني موستافي من إصابة في أوتار الركبة اليمنى".
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