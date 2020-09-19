يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم السبت 19-9-2020 ضمن الجولة 28.

نُقلت مباراة “الأهلي ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

استقبل ملعب القاهرة الدولي مباراة نارية ومثيرة بين الاهلي مصر المقاصة، إذ انتظرت الجماهير المواجهة الخاصة بين المدرب المتميز “إيهاب جلال” ونظيره “رينيه فايلر”.

وتأكد حسم اللقب لصالح النادي الأهلي أمس، بعدما خسر نادي الزمالك من أسوان بهدف دون رد.

وقبل انطلاق المباراة اصطف لاعبو المقاصة في ممر شرفي احتفالا بلاعبي الاهلي الذين ضمنوا اللقب الأحد بخسارة الزمالك أمام أسوان صفر-1.

ورفع الاهلي رصيده الى 73 نقطة في المركز الاول، ومصر المقاصة الى 37 نقطة في المركز السادس بترتيب جدول الدوري المصري.

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وسجل عمرو السولية هدفا للاهلي لم يحستبه الحكم بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو (13)، ثم ابعد حارس المقاصة محمود حمدي ودفاعه فرصا خطرة للسنغالي اليو بادجي ومحمد مجدي “افشه” والنيجيري جونيور اجايي، وتألق محمد الشناوي في الذود عن مرماه بتصديه لانفراد الظهير الايسر احمد محسن (22).

وبعدها بدقيقة اهدر الملغاشي باولن فوافي هدفا للضيوف بعدما سدد بغرابة خارج المرمى وهو منفرد بالشناوي.

واشهر حكم المباراة محمد الحنفي البطاقة الحمراء للاعب المقاصة محمد دبش (59) بعدما اعترض البديل السنغالي اليو ديانغ وهو في طريقه نحو المرمى ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واهدر المنفرد عمرو مرعي فرصة هدف للمقاصة (64) بعدما اخترق دفاع الاهلي وسدد كرة ابعدها الشناوي الى ركنية.

لقطات من المباراة

هدف الاهلي الملغي

عرضية السولية

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