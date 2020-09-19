بث مباشر | نتيجة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد فى الدوري الإنجليزي

يخوض أرسنال مباراة قوية عندما يستقبل وست هام يونايتد، في قمة مباريات اليوم السبت 19-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة ارسنال ووست هام يونايتد فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الامارات.

يدخل أرسنال اللقاء بقيادة مدربه الاسباني “ميكيل آرتيتا” وعينهم علي تحقيق الثلاثة نقاط فقط ولابديل عن الفوز وسيخوض لاعبي الجانرز بمعنويات مرتفعة للغاية بعد تقديم أداء جيد بالجولة الافتتاحية بالبريميرليج علي فولهام بثلاثية نظيفة.

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علي الجانب الاخر، يصطدم وست هام بأرسنال في ثاني لقاء له في الدوري الانجليزي في مواجهة صعبة للغاية وخاصة بعد هزيمتهم في اللقاء الماضي أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين.

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