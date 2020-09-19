تشكيلة مصر المقاصة الأساسية أمام الاهلي في الدوري المصري.. “مرعي يقود الهجوم”

أعلن إيهاب جلال المدير الفني تشكيلة فريق مصر المقاصة لمواجهة الاهلي ضمن مباريات اليوم السبت 19-9-2020، في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

ودفع جلال بالمهاجم القوي عمرو مرعي ضمن تشكيلة مصر المقاصة الأساسية لمواجهة الأهلي، فيما يلعب محمد إبراهيم كصانع ألعاب في تلك المباراة.

ويشارك ميدو جابر في الجناح الأيمن ضمن تشكيلة المقاصة الأساسية، وفي الجناح الأيسر يلعب الملغاشي باولن فوافي الذي تألق في المباريات السابقة.

وفي خط الوسط الدفاعي يشارك كلا من خالد أوتشو وصلاح ريكو ضمن تشكيلة المقاصة الأساسية، فيما يقود الدفاع عصام صبحي كظهير أيمن، وبجواره الثنائي المساك محمد دبش وأحمد عبدالعزيز “مودي”، وعلى اليسار المتألق أحمد محسن. بينما يحرس عرين الفريق الفيومي محمود حمدي.

وجاءت تشكيلة مصر المقاصة الأساسية لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمود حمدي.

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خط الدفاع : عصام صبحي – محمد دبش – أحمد مودي – أحمد محسن

خط الوسط : صلاح ريكو – خالد أوتشو – ميدو جابر – محمد إبراهيم – باولن فوافي

خط الهجوم : عمرو مرعي.

دكة مصر المقاصة

محمد كوكو – مصطفى شبيطة – عاصم سعيد – صلاح أمين – صلاح عاشور – حسني فتحي – محمد توني – شيمس بيكلي – عبد الله مجدي