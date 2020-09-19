تشكيلة الاهلي الأساسية أمام مصر المقاصة في الدوري المصري “عودة ياسر والسولية”

أعلن المدرب السويسري “رينيه فايلر” تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات اليوم السبت 19-9-2020، في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

ويواصل محمد الشناوي حماية عرين المارد الأحمر، حيث جاء الحارس الأفضل في الكرة المصرية حاليا على رأس تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة مصر المقاصة.

وعاد المدافع ياسر إبراهيم إلى تشكيلة الاهلي الأساسية بعد تعافيه من فيروس كورونا، ليقود دفاع المارد الأحمر مع أيمن أشرف في لقاء الليلة، بينما يلعب في الجبهة اليمني محمد هاني، والتونسي علي معلول يقود الجبهة اليسرى.

وفي خط الوسط، يعود عمرو السولية إلى تشكيلة الاهلي الأساسية بعد مشاركته كبديل في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري، حيث سيبدأ المباراة أساسيا بعد تعافيه بنسبة 100% من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الأمامية.

ويشارك محمد مجدي “أفشة” في مركز صانع الألعاب ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، بينما يقود جيرالدو دا كوستا مركز الجناح الايمن، والنيجيري جونيور أجايي في الجانب الأيسر، ويستمر السنغالي آليو بادجي في خط هجوم الأحمر، بعدما تفوق على مروان محسن في الفترة الماضية.

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وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي “أفشة”، جيرالدو دا كوستا، جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

دكة الأهلي

مصطفي شوبير، رامي ربيعة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمود وحيد.