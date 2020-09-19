رسميًا | توتنهام يعلن عودة جاريث بيل بعد سبع سنوات في مدريد

أزاح توتنهام الستار عن أحدث صفقاته الصيفية باعلان عودة الجناح الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد بنظام الاعارة حتى يونيو 2021.

وأعلن نادي ريال مدريد مغادرة جاريث بيل عبر بيان رسمي جاء فيه “اتفقنا مع توتنهام هوتسبير على إعارة اللاعب جاريث بيل للموسم المقبل حتى 30 يونيو 2021”.

وأضاف البيان “يتمنى نادينا حظًا سعيدًا للاعب الذي هو جزء من إحدى أكثر المراحل نجاحًا في تاريخنا (2013-2020)”.

وسيتكلف ريال مدريد بدفع نصف راتب جاريث بيل وفقاً لتقارير إعلامية اسبانية في حين سيدفع توتنهام النصف الآخر من الراتب السنوي.

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وعاد جاريث بيل إلى توتنهام بعد مغادرته قبل سبع سنوات باتجاه ريال مدريد في صفقة بلغت حينها 100 مليون يورو، حوالي 85 مليون جنيه إسترليني كأغلى لاعب في التاريخ، ليحطم رقم كريستيانو رونالدو.

وحقق قائد منتخب ويلز ألقاب عديدة مع ريال مدريد أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات ولقب الدوري الاسباني مرتين و كأس العالم للأندية في 4 مرات و كأس ملك إسبانيا عام 2014.

وخرج الجناح الويلزي من مفكرة المدير الفني زين الدين زيدان منذ الموسم الماضي ما جعله يطلب من رئيس النادي فلورنتينو بيريز البحث عن ناد جديد للتخلص من اللاعب.