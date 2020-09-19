رسمياً | سيرخيو ريجيلون ينتقل الى توتنهام قادماً من ريال مدريد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيسر الاسباني “سيرخيو ريجيلون” بعقد طويل الأمد مدته خمس سنوات مقبلة قادمًا من ريال مدريد الاسباني.

ونشر نادي ريال مدريد بدوره بيان رسمي حول الصفقة جاء فيه “اتفقنا مع وتوتنهام هوتسبير على نقل اللاعب سيرخيو ريجيلون إلى لندن”.

وأضاف البيان “يود نادينا أن يشكر سيرخيو ريجيلون على التزامه واحترافه وسلوكه المثالي طوال مسيرته مع ريال مدريد ونتمنى له كل التوفيق في مرحلته الجديدة.”

وكلفت الصفقة خزينة توتنهام هوتسبير -وفقاً للتقارير الصحفية القادمة من إسبانيا- مبلغ 30 مليون يورو مع إحتفاظ النادي الملكي بأحقية إعادة شراء اللاعب خلال الموسمين المقبلين مقابل مبلغ يتراوح بين 40 و 50 مليون يورو.

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وقال سيرخيو ريجيلون بعد توقيع العقود “أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. لا أطيق الانتظار للعمل مع زملائي في الفريق. ”

وأضاف : أنا حقًا أحب فلسفة النادي والمدرب (جوزيه مورينيو). كانت تلك الأشياء التي جعلتني أرغب في المجيء إلى هنا. توتنهام على مستوى عالمي من حيث اللاعبين والمدير الفني”.

وفاز ريجيلون مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ولفت الأنظار بمستواه الفني والبدني الثابت معظم فترات الموسم.