كريستال بالاس يفاجئ مانشستر يونايتد بهزيمة في عُقر داره

فاجأ كريستال بالاس مضيفه مانشستر يونايتد في أولى مباريات الشياطين الحمر ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفرض كريستال بالاس نفسه كمنافس عنيد على أصحاب الأرض وأنهى المباراة فائزاً 3-1 في المرحلة الثانية من المسابقة التي تجري خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا.



وافتتح تاوسند التسجيل مبكراً مع الدقيقة السابعة قبل أن يضيف الإيفواري ويلفريد زاها الهدف الثاني من ركلة جزاء (74) بعد أن طلب الحكم إعادة ركلة الجزاء التي تصدى الإسباني دي خيا عقب العودة لتقنية الفيديو.



واستبشر النرويجي سولشار خيراً بتذليل الفارق بفضل البديل والوافد الجديد الهولندي فان دي بيك من أول تسديدة له (80) لكن زاها أنهى آمال يونايتد بالتعادل وسجّل الهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز (85).



Advertisements

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى ست نقاط عقب فوزه على ساوثهامبتون في الجولة الأولى 1-0 فيما بقي يونايتد دون رصيد بسبب تأجيل مباراته في الجولة الافتتاحية.

المصدر: بي إن سبورت