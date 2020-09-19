رياضة | حالة كورونا جديدة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حالة كورونا جديدة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سبيزيا الصاعد حديثاً إلي دوري المحترفين الإيطالي رسميًا أن أحد لاعبيه الجدد أثبتت إصابته بفيروس كورونا ، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية.

من خلال بيان صحفي رسمي ، أبلغ النادي الذي تم الترويج له حديثًا حالة واحدة من COVID-19 بين التوقيعات الجديدة.

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وكتب النادي في بيان على الموقع الرسمي "خلال الفحوصات الروتينية التي يخضع لها الفريق الكروي وخاصة الصفقات الجديدة للنادي ، ظهر اختبار إيجابي لفيروس كورونا ، COVID-19 ، من أحد الأعضاء".

تابع :"لم يتم مشاركة العضو بعد في المران الجماعي وهو حاليًا بدون أعراض ، تم وضع الشخص المعني على الفور في الحجر الصحي وسيتم مراقبته باستمرار وفقًا للبروتوكول."

يذكر أن سبيزيا سيواجه نادي أودينيزي نهاية الشهر الجاري في بداية مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2020-2021.