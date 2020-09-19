رياضة | هالاند يقود دورتموند لإسقاط جلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر هالاند يقود دورتموند لإسقاط جلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل فريق بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الأولى.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف سجله جيوفاني ريينا في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني تألق النرويجي الصاعد إيرلينج هالاند وسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 54 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 78.