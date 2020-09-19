رياضة | مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه من أجل كوندي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه من أجل كوندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي يخططون للتعاقد مع الفرنسي جيوليس كوندي نجم دفاع إشبيلية الإسباني.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن المان سيتي مستعد لإقحام مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي ضمن هذه الصفقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوندي إنتقل إلى أشبيلية في الصيف الماضي قادمًا من بوردو الفرنسي مقابل مبلغ 25 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا خاض 40 مباراة مع الفريق الأندلسي حتى الآن وقدم مستوى مميز جعله محط إهتمام العديد من الأندية الكبيرة.