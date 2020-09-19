رياضة | المقاصة يُقيم ممر شرفي للاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يُقيم ممر شرفي للاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء الممر الشرفي الذي أقامه لاعبي مصر المقاصة بعد إعلان الأهلي تتويجه رسميا بطلا للدوري المصري للموسم 2019-2020.

وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.