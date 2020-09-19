رياضة | سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سواريز يرفض عرضا خرافيا للرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني والمرشح للرحيل عن البرسا وصله عرضًا مغرياً في الفترة الماضية.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن إنتر ميامي الأمريكي قدم عرضًا للويس سواريز بعقد يمتد لأربع مواسم وراتب سنوي يبلغ 8 مليون يورو.

Advertisements

وأفادت الشبكة العالمية أن النجم الأوروجواياني رفض هذا العرض لأنه يرغب في الإستمرار في أوروبا.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النادي الأمريكي إتجه بعد ذلك للتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وألمحت الشبكة العالمية أن لويس سواريز مُرشح للرحيل عن برشلونة الإسباني ومرتبط بالرحيل إلى أتليتكو مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.