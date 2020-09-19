رياضة | نوريتش يصدم برشلونة من جديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نوريتش يصدم برشلونة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نورويتش سيتي الإنجليزي رفض عرضين من برشلونة الإسباني الذي يرغب في التعاقد مع نجمه الشاب ماكس آرونز.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن نورويتش سيتي رفض عرضين مُقدمين من برشلونة من أجل التعاقدد مع ماكس آرونز. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أحد العرضين الذي قدمهما برشلونة كان يبلغ قدره 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن برشلونة إتجه للبدائل الأخرى من أجل مركز الظهير الأيمن والتركيز الآن على التعاقد مع سيرجينو دست نجم آياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرونز البالغ من العمر 20 عامًا يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ومركزه الرئيسي على الجبهة اليمنى بالإضافة إلى ذلك فإنه يجيد اللعب في الجبهة اليسرى.