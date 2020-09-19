رياضة | قبل لقاء الغد.. 5 أهداف ولقب أوروبي في سجل مواجهات محمد صلاح ضد تشيلسي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل لقاء الغد.. 5 أهداف ولقب أوروبي في سجل مواجهات محمد صلاح ضد تشيلسي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق ليفربول (حامل لقب) الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مواجهة نارية أمام نظيره تشيلسي في تمام الخامسة والنصف مساء غدا الأحد، على ستاد "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة البريميرليج بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويسعي فريق ليفربول لمواصلة انتصاراته أمام تشيلسي في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي بعدما تغلب على ليدز يونايتد بنتيجة 4 – 3 في لقاء الجولة الأولي بالبطولة، بينما يبحث البلوز عن ثاني انتصاراته بالبريميرليج هذا الموسم بعد فوزه بنتيجة 3-1 على برايتون بالجولة الماضية.

ويعول فريق ليفربول على نجمه المصري محمد صلاح كثيرا لتحقيق الفوز على تشيلسي في لقاء الغد، وذلك بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في لقاء الجولة الأولي أمام ليدز يونايتد وتسجيله "هاتريك" وقيادة فريقه لتحقيق الفوز في اللقاء بنتيجة 4 – 3.

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ويمتلك "صلاح" سجلا مميزًا من المواجهات ضد فريقه السابق تشيلسي، حيث سبق والتقي مع البلوز في 13 مباراة رسمية، فاز في 6 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل نجم الفراعنة 5 أهداف في شباك البلوز وصنع هدفين وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

واجه محمد صلاح فريق تشيلسي خلال احترافه في صفوف بازل السويسري في 4 مباريات بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا وفاز فريقه ذهابا وايابا وسجل "هدفين"، ومباراتين في الدوري الأوروبي وخسرهما فريقه وسجل هدف وحيد.

بينما خاض نجم الفراعنة 9 مباريات مع ليفربول ضد تشيلسي (6 بالدوري الإنجليزي – 1 بكأس السوبر الأوروبي – 1 بكأس الرابطة الإنجليزية – 1 بكأس الاتحاد الإنجليزي)، فاز الريدز في 3 مباريات، وخسر مثلها وتعادل في مباراتين، وسجل "صلاح" هدفين وصنع مثلهما.

وتوج "صلاح" مع ليفربول بكأس السوبر الأوروبي على حساب فريق تشيلسي، بعدما تغلب عليه 7-6 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما يوم 14 أغسطس لعام 2019.