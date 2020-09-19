رياضة | عاجل - تأجيل مبارتان في مجموعة الصعيد بالجولة الـ 18 للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تأجيل مبارتان في مجموعة الصعيد بالجولة الـ 18 للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني، تأجيل مبارتان، ضمن مواجهات الأحد، بالجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة شبان قنا والبنك الأهلي، ولقاء الألومنيوم مع طهطا، يوم الإثنين، بدلاً من الأحد، لأسباب أمنية.

وتقرر إقامة 4 مباريات في الثالثة والنصف من عصر الغد، وهم، البترول مع الإعلاميين، المنيا مع الفيوم، سوهاج مع التليفونات، بني سويف مع ديروط.