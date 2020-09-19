شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح الأخطاء في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران الرئيسى مساء اليوم السبت، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة إنبى يوم الاثنين المقبل، على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدورى الممتاز.
اشتمل المران على تقسيمة بمثابة المباراة تم إيقافها عدة مرات لمنح اللاعبين التعليمات الفنية وتصحيح الأخطاء المرتكبة كما تطرق المران لتدريبات على الركلات الثابتة والعرضيات باعتبارهما من أهم الحلول بغية تسجيل الأهداف في شباك المنافسين.
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