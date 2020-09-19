شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الكرة بدمياط.. مشوار من عدم الاستقرار وتخبط في القرارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه أندية الكرة في دمياط طوال السنوات الماضية حالة من التخبط وعدم الاستقرار، الأمر الذي صاحبه انهيار في ناديي دمياط وغزل دمياط، أدى لتدهور حالة فريقي الكرة، وهبوطهما ضمن أندية المظاليم بعد أن كانا ضمن أندية الممتاز التي تسبب إزعاجا للفرق الكبرى.

ففي نادي غزل دمياط، تسود حالة من الصراعات وعدم الاستقرار أروقة النادي أدى لإقرار تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس أحمد خليل، وسط مطالب من مشجعي الفريق بسرعة إنقاذ النادي وإعادة الحياه لأنشطته، والارتقاء باللعبات المختلفة، مع دعم فريق الكرة ليستطيع تحقيق طموحات جماهير الفريق بالصعود للدوري الممتاز بعد طول غياب.

ووفي نادي دمياط، أحالت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا التقرير الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش بشأن مخالفات النادى خلال العام المالى 2018-2019 إلى النيابة العامة، استناداً على ما ورد بتقرير لجنة التفتيش والفحص والذى تبين من خلاله وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادى دمياط الرياضي.

وعلى الفور وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي للنادى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، تتولي تسيير إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بدمياط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إجراء عملية التسليم والتسلم للنادى بمعرفة النيابة العامة نظراً لامتناع رئيس مجلس إدارة النادي السابق عن تسليم النادي للجنة المشكلة والمنوط بها إدارة وتسيير شؤون النادى.

وشدد الوزير على اللجنة المؤقتة ولحين إجراء عملية التسلم والتسليم مالياً وإدارياً ضرورة اتخاذ إجراءات الدعوى لعقد جمعية عمومية عادية، فضلاً عن متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة النادي، وتقديم كافة ما يلزم من مستندات تخص الموضوع.

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