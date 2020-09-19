عصام الحضري يوضح حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب له مع فتاة مكسيكية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، على التسريب الصوتى المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذى انتشر مؤخرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
وقال الحضرى، عبر حسابه الرسمى على «تويتر»: «يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير في أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود، والدليل إن في دلوقتى منصة إلكترونية بيطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيرى».
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