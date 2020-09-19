شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يخوض مرانه الأول في صفوف بيراميدز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص نادي بيراميدز على تهنئة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمناسبة خوضه أول تدريب له منذ انضمامه لصفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا لرمضان صبحي خلال خوضه المران تحت تعليق: «أحدث صفقاتنا ينضم إلى التدريبات اليوم!.. مرحبًا بك في عائلتك الجديدة».

رمضان صبحي في مران بيراميدز

رمضان صبحي في مران بيراميدز

رمضان صبحي في مران بيراميدز