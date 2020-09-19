شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يكثف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب.
شهد المران حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين لنيل ثقة جهازهم الفني بقيادة على ماهر، أملًا في دخول قائمة اللقاء، وشهد المران كذلك عودة إسلام عطية، لاعب خط وسط المصري، للمشاركة في التدريبات بعد غياب لعدة أيام نتيجة لوفاة والده منتصف الأسبوع الماضي.
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