شكرا لقرائتكم المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه الأساسي استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

شهد المران حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين لنيل ثقة جهازهم الفني بقيادة الكابتن علي ماهر أملا في دخول قائمة اللقاء ، وشهد المران كذلك عودة إسلام عطية لاعب خط وسط المصري للمشاركة في التدريبات بعد غياب لعدة أيام نتيجة لوفاة والده منتصف الأسبوع الماضي.

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تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرون للدورى ليقتسم نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة 29 ومازالوا فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 30 نقطة فى المركز الحادى عشر.