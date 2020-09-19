شكرا لقرائتكم الأهلي ضد مصر المقاصة .. الخطيب يشكر محمد عبد السلام على الممر الشرفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى الشكر للواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، بعد المشهد الحضارى الذى شهده استاد القاهرة اليوم، وقيام لاعبى مصر المقاصة بعمل ممر شرفى للاعبى الأهلى أبطال الدوري، قبل انطلاق المباراة، التى جمعت الفريقين مساء اليوم، فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 فى البطولة، وتقديم الورود للفريق وتهنئته بالتتويج رسميًّا بلقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.
وأشاد الخطيب باللفتة الطيبة من مجلس إدارة مصر المقاصة، وحرصهم على إحضار «تورتة» فى صالة كبار الزوار باستاد القاهرة، لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الأهلى قبل انطلاق المباراة، وذلك فى ظل العلاقة الطيبة والتقدير المتبادل بين مجلسى إدارتى الناديين..جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى جرى بين رئيس الأهلى واللواء محمد عبد السلام، نظرًا لعدم تمكن الخطيب من حضور المباراة، بسبب معاناته من آلام الظهر ونزلة برد حادة.
ودخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.
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