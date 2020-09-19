شكرا لقرائتكم شاهد الظهور الأول لرمضان صبحى في مران بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض رمضان صبحى أول مران له مع بيراميدز عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها، واستغلها اللاعب للسفر إلى دبى، خاصة أن رمضان صبحى بعيدًا عن المشاركة فى المباريات وكذلك التدريبات منذ أن انتهت فترة إعارته للنادى الأهلى يوم 30 يونيو الماضى، وفضل اللاعب الانتقال لبيراميدز لخوض تجربة جديدة وعدم استكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.

حصل رمضان صبحى الوافد الجديد إلى نادى بيراميدز على 2 مليون دولار "كاش" في أول سنة من عقده مع فريقه الجديد وينص عقد اللاعب على حصوله على 200 مليون جنيه مقسمة على 5 سنوات قادمة، بخلاف الحوافز الاستثنائية والامتيازات التي يحصل عليها اللاعب نظير المساهمة في تحقيق البطولات ، سواء لقب الدوري أو الكأس أو دوري الأبطال أو الكونفدرالية حال مشاركته به في الموسم المقبل.

كما يضع رمضان بيراميدز شرطا في عقده يقضي بأن يحصل على أعلى قيمة مالية من بيراميدز، وحال التعاقد مع لاعب جديد وحصل على مبلغ مالي أعلى مما يتقاضاه رمضان فيكون النادي السماوي مجبرا على تعديل عقد رمضان ليحصل على أقيمة مالية.

وأخيرا يوجد شرط جزائي في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، يسمح له بالرحيل حال دفع المبلغ المالي الذي تم دفعه لشرائه من هيديرسفيلد، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي حصل عليها اللاعب من بيراميدز نظير الانضمام لصفوفه.

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