شكرا لقرائتكم 7 أهداف في فوز ليدز على فولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ليدز يونايتد العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عروضه القوية وحقق انتصاره الأول هذا الموسم بالتفوق 4-3 على فولهام اليوم السبت.

وبعد الخسارة 4-3 أمام ليفربول حامل اللقب في الجولة الافتتاحية، في ظهوره الأول بدوري الأضواء بعد غياب 16 عاما، قدم الفريق عرضا هجوميا ممتعا لكنه ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية.

ومنح هيلدر كوستا التقدم بهدف لليدز قبل أن يدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل من ركلة جزاء. وأعاد ماتيوش كليخ التقدم لليدز من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

وأضاف باتريك بامفورد الهدف الثالث في الدقيقة 50 ثم صنع الهدف الرابع لزميله كوستا بعد ست دقائق. لكن فريق سكوت باركر، الذي تأهل بعد خوض الملحق، قلص الفارق مرة أخرى بواسطة بوبي ديكوردوفا-ريد لتستمر الإثارة حتى النهاية. وحافظ ليدز على التفوق ليحقق انتصاره الأول في الدوري الممتاز منذ أبريل نيسان 2004. ولا يملك فولهام أي نقطة من أول مباراتين واستقبل سبعة أهداف.