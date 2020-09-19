شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يشارك لأول مرة فى تدريبات بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحي جناح بيراميدز الجديد، في أول مران له بقميص النادى اليوم، السبت، بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، وظهر رمصان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في تدريبات اليوم، بعدما أعلن النادي تعاقده مع قائد منتخب مصر الأولمبي لمدة 5 سنوات مقبلة بداية من الموسم الجديد، وحصل اللاعب بعدها على فترة راحة سلبية، قضاها فى دبى.

وبدأ رمضان صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذي من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ورحل رمضان صبحى مؤخراً من الأهلى وفضّل الانتقال لنادى بيراميدز بسبب المقابل المالى، رغم أنه سبق ووافق على الاستمرار مع القلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، وأصاب قرار رمضان صبحى بالرحيل لبيراميدز جماهير الأهلى بصدمة قاسية لأن إدارة القلعة الحمراء كانت قد أنهت الاتفاق مع النادى الإنجليزى بالإبقاء على اللاعب مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى استناداً لموافقة رمضان أكثر من مرة قبل أن يتراجع اللاعب ويُقرر الرحيل لبيراميدز. كما انتابت الجماهير الأهلاوية حالة من الغضب تجاه شريف إكرامي بسبب دوره الواضح فى تحريض رمضان صبحى على الرحيل من النادى، لمجرد أن الأهلى رفض تجديد عقد شريف إكرامى فأراد الأخير الانتقام من الأحمر بتحريض رمضان على الرحيل. Advertisements وبعد موقف شريف ورمضان رفع مسئولو الأهلى اسم وصور شريف إكرامى ورمضان صبحى من الموقع الرسمى للنادى، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، منذ فترة قبل أن يتم رفع اسميهما وصورهما أيضاً من احتفالات النادى عبر موقعه الرسمى وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى أمس واليوم، بالتتويج بلقب الدورى للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخ النادى.



رمضان صبحى يشارك فى تدريب بيراميدز لأول مرة (1)



رمضان صبحى يشارك فى تدريب بيراميدز لأول مرة (2)



رمضان صبحى يشارك فى تدريب بيراميدز لأول مرة (3)