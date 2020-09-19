شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لـ بيانيتش نجم برشلونة الجديد للمرة الأولى فى كامب نو..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب فريق برشلونة بنجمه الجديد بيانيتش اثناء ظهوره للمرة الأولي على ملعب كامب نو برفقة الفريق الكتالوني حيث نزل أرضية الميدان بديلاً لـ بوسكيتس ضمن مباراة الفريق مع فريق اليتشى، وذلك فى المباراة المقامة على ملعب "كامب نو"، على كأس خوان جامبر للعام الحالى 2020، التى تقام سنوياً ضمن الاستعدادات النهائية للفريق الكتالونى قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2020-2021.

وحقق برشلونة انتصاره الأول تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان على خيمناستيك تاراجونا بنتيجة 3-1 خلال المباراة الودية التى أقيمت على ملعب يوهان كرويف، ثم فاز على جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا أيضا مساء الأربعاء الماضى.

ومن المقرر أن يفتتح برشلونة مشواره في النسخة الجديدة للدوري الإسبانى بمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الجارى، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

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وتقرر تأجيل أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدورى الإسبانى، إذ سيظهر لأول مرة في المسابقة أحد يومى 26 أو 27 سبتمبر ضد فياريال. وسيخوض برشلونة مباراته الأولى المؤجلة ضد إلتشى إما فى فبراير أو مارس 2021، بينما سيخرج لمواجهة أتلتيك بيلباو المؤجلة من الجولة الثانية فى 6 يناير.

وكان برشلونة فاز بلقب بطولة كأس خوان جامبر الودية في صيف العام الماضى 2019، بعد الفوز على نظيره أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1 على ملعب "كامب نو".

يذكر أن نادى برشلونة يحرص على إقامة بطولة "خوان جامبر" الودية مطلع كل موسم على شرف مؤسس النادى، السويسرى خوان هانز جامبر