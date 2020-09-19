شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر لاعب أسوان: "وقفت على الكورة ردا على إهانات لاعبي الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد جابر لاعب نادي أسوان، إن لاعبي فريق أسوان رجال، وأن واقعة وقوفه على الكرة كانت غير مقصود بها أي إهانة لنادي الزمالك ولاعبيه، وأنه تعرض للإهانة والسباب من إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمود علاء لاعبي نادي الزمالك خلال اللقاء، وذلك بعد إحرازه الهدف، وما حدث غير أخلاقي لأنهم أصغر منى سنا، ووقفت على الكرة ردا على الإهانات.

وقال كشري، مدرب فريق أسوان، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، إن الله يوفق من يجتهد دائما، مشيرا إلى أن نادي الزمالك فريق كبير وكان من الممكن أن يعوض النتيجة في نهاية المباراة، وكان متاح له أن يتعادل في اللحظات الأخيرة، وأن ذلك الفوز هو فوز تاريخي لنادي أسوان لأنه للمرة الأولى يفوز على فريق الزمالك، وأنه يفرقه عن المركز الخامس حوالي 3 نقاط.

وقال: "لاعيبتي عارفة أني بحترم كل الفرق وبنعمل حساب لكل الفرق، والحمدلله عارفين أن لكل ماتش ظروفه وإلا مكناش جمعنا عدد النقاط ده في هذا الموسم، ومحتاجين دعواتكم حتى نستمر في الدوري الممتاز".

وفاز أسوان على الزمالك بهدف دون رد، أمس الجمعة، ليحقق تماسيح النيل أول فو فى تاريخ مواجهاتهم مع الأبيض.