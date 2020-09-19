شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى ترفض تهنئة شريف إكرامى على الدورى الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عدد كبير من جماهير النادى الأهلى، تهنئة شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول السابق، بعد تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخه، والتى حصدها مؤخراً بعد تعثر غريمه التقليدى نادى الزمالك، الذى خسر بالأمس أمام أسوان بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 28 بمسابقة الدورى العام، وكتب شريف إكرامى عبر حسابه على تويتر: "الدوري الـ42 والـ8 في مشوارى، مبروك لجمهور الأهلى الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الأفريقي لتحقيق الهدف الأكبر".

وجاءت ردود أفعال بعض الجماهير على تويتة شريف إكرامى، برفض تلك التهنئة، حيث طالب البعض من الحارس السابق للقلعة الحمراء عدم التحدث عن تلك البطولة نظرًا لكونه لم يشارك بها، وجاءت ردود الأفعال كالتالى..