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شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى ترفض تهنئة شريف إكرامى على الدورى الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عدد كبير من جماهير النادى الأهلى، تهنئة شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول السابق، بعد تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخه، والتى حصدها مؤخراً بعد تعثر غريمه التقليدى نادى الزمالك، الذى خسر بالأمس أمام أسوان بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 28 بمسابقة الدورى العام، وكتب شريف إكرامى عبر حسابه على تويتر: "الدوري الـ42 والـ8 في مشوارى، مبروك لجمهور الأهلى الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الأفريقي لتحقيق الهدف الأكبر".
وجاءت ردود أفعال بعض الجماهير على تويتة شريف إكرامى، برفض تلك التهنئة، حيث طالب البعض من الحارس السابق للقلعة الحمراء عدم التحدث عن تلك البطولة نظرًا لكونه لم يشارك بها، وجاءت ردود الأفعال كالتالى..
وحقق النادى الأهلى بطولته المفضلة "الدورى العام"، للمرة الثانية والأربعين فى تاريخه، بعدما حقق فريق أسوان الفوز على فريق نادى الزمالك بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى أقيمت أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولى، وذلك قبل 6 جولات من نهاية البطولة.
على المستوى الدولى الأهلى هو أحد أكثر أندية العالم وصولا لكأس العالم للأندية 5 مرات، وعلى المستوى الأفريقى فهو نادى القرن الأفريقى، وصاحب الرقم القياسى فى حصد الألقاب الأفريقية، أما على الصعيد المحلى، يتربع النادى الأهلى على عرش الكرة المصرية - بلا منازع - فهو صاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح فى تحقيق 42 لقبًا لبطولة الدوري العام، و36 لقبًا لبطولة كأس مصر، و11 لقبًا في بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب في بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا في بطولة دوري منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة أيضًا.
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